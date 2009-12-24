Тигр Тимошенко подрастает в Ялте (фоторепортаж)

Бенгальская тигр-альбинос по кличке Тигрюля подрастает в зоопарке «Сказка» в Ялте.

К Новому году она переедет в новое комфортабельное жилище.

Директор зверинца подыскивает Тигрюле самца.

Наступающий год - год тигра по восточному календарю.

Тигрюлю премьер-министру Украины Юлии Тимошенко подарили организаторы фестиваля "Черноморские игры" в конце августа. Глава Кабмина передала тигренка в ялтинский зоопарк.

Тигрюлю проведал АндрейЛюбимов /УНИАН/