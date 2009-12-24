Тигр Тимошенко подрастает в Ялте (фоторепортаж)
10:17, 24 декабря 2009Крым
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"Кошке" обещают новый вольер
Бенгальская тигр-альбинос по кличке Тигрюля подрастает в зоопарке «Сказка» в Ялте.
К Новому году она переедет в новое комфортабельное жилище.
Директор зверинца подыскивает Тигрюле самца.
Наступающий год - год тигра по восточному календарю.
Тигрюлю премьер-министру Украины Юлии Тимошенко подарили организаторы фестиваля "Черноморские игры" в конце августа. Глава Кабмина передала тигренка в ялтинский зоопарк.
Жасмин и Тигрюля
Тигрюлю проведал АндрейЛюбимов /УНИАН/
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