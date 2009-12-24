Инкассаторская машина врезалась в Форд: одна погибшая, двое раненых

Один человек погиб и два получили травмы в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковым на дороге Симферополь – Феодосия в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла в Симферопольском районе во второй половине дня 23 декабря.

Автомобиль марки «Форд» остановился, чтобы повернуть. Сзади ехала инкассаторская машина марки «Хюндай». Она врезалась в легковушку.

Погибла 54-летняя пассажирка «Форда». Два человека доставлены больницу.

Кроме того, один человек погиб и четыре травмированы из-за столкновения двух автомобилей 23 декабря в Красноперекопском районе в Крыму.