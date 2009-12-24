Инкассаторская машина врезалась в Форд: одна погибшая, двое раненых
10:02, 24 декабря 2009Крым
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ДТП на дороге Симферополь-Феодосия
Один человек погиб и два получили травмы в результате столкновения инкассаторского автомобиля с легковым на дороге Симферополь – Феодосия в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла в Симферопольском районе во второй половине дня 23 декабря.
Автомобиль марки «Форд» остановился, чтобы повернуть. Сзади ехала инкассаторская машина марки «Хюндай». Она врезалась в легковушку.
Погибла 54-летняя пассажирка «Форда». Два человека доставлены больницу.
Кроме того, один человек погиб и четыре травмированы из-за столкновения двух автомобилей 23 декабря в Красноперекопском районе в Крыму.
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