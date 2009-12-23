Тарифы ЖКХ должна устанавливать нацкомиссия, считают в Севастополе

Тарифы на ЖКХ в Украине должна устанавливать национальная комиссия по регулированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, считает председатель севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ.

«Создание такой комиссии обяжет государство проводить единую государственную политику по реформированию коммунального хозяйства», - сказал он.

«Когда будет единый закон, единые тарифы, государство в значительно большей степени будет принимать участие в тех проблемах, которые касаются тепла, воды, то есть коммунальных услуг. Сегодня же государство фактически сбросило все эти вопросы на регионы», - сказал САРАТОВ.

По мнению главы горсовета, «когда государство видит, что оно дотирует и в каких объемах, оно будет вынуждено думать, что предпринять, чтобы снизить себестоимость предоставляемых предприятиями услуг, и в то же время улучшить их качество».

Вместе с тем, отметил САРАТОВ, повышение тарифов не изменит ситуацию с теплоснабжением в Севастополе. «Необходимо реформирование системы теплоснабжения, в том числе ее децентрализация. Если этот вопрос не решить, то проблемы в городском хозяйстве будут оставаться и еще больше расти», - отметил он.

Председатель горсовета выразил уверенность, что после проведения выборов в Украине будет общая экономическая тарифная политика.