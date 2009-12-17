Ющенко просят рассмотреть захват земель в Крыму на СНБО

Верховная Рада рекомендует президенту Виктору ЮЩЕНКО рассмотреть вопрос самовольного захвата земли в Симферополе на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За принятие постановления “Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств самовольного захвата земельных участков, незаконного строительства в Симферополе жилых, офисных и развлекательных центров, а также бездеятельности правоохранительных органов” проголосовал 241 депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале.

ВР приняла к сведению отчет комиссии, которая установила, что в Крыму из-за бездеятельности правоохранителей наблюдается срастание местной власти с представителями криминального бизнеса. Отчет направлен президенту, генеральному прокурору и руководителю службы безопасности.

Министерству обороны Украины предложено передать участки из земель обороны в Симферополе, которые не используются армией, в государственную или коммунальную собственность.

Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля в Крыму, прокуратура автономии и крымская налоговая обязаны принять меры по сносу самовольно построенных в Симферополе объектов и возместить в госсбюджет 50% их стоимости.

Генпрокурора просят освободить БОЙКО от должности прокурора Крыма, а министра регионального развития и строительства Украины - уволить ГЕРОНА с поста начальника инспекции ГАСК в Крыму и МОЛЧАНОВА - с должности замначальника инспекции.

Парламент намерен в январе 2010 года заслушать информацию генпрокуратуры, министерства внутренних дел и спецслужбы о земельной ситуации в Симферополе.