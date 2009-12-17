Легковушка врезалась в автобус в Крыму: один погибший, трое раненых

14:14, 17 декабря 2009
Крым
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Среди травмированных - ребенок

Один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Крыму, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

В Раздольненском районе водитель автомобиля Ford Focus не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус ЛАЗ.

Погибла пассажирка легковушки. Водитель и двое пассажиров автомобиля доставлены в больницу Раздольного. Среди травмированных - шестилетний ребенок.

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