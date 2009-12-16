Жена Ющенко привезла в Крым потенциальных инвесторов

Супруга президента Украины Катерина ЮЩЕНКО прибыла с визитом в Крым, вместе с ней приехали немецкие бизнесмены, которые изучат инвестиционные возможности автономии.

«С ней приехал ряд бизнесменов из Германии, для того, чтобы изучить ситуацию в Крыму с точки зрения привлечения инвестиций», - сказал журналистам крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО.

Из Симферополя гости отправились в Севастополь, в Херсонес.

ГРИЦЕНКО не уточнил план запланированных мероприятий жены главы государства. «Она по своему плану», - заявил он.

Бизнесмены останутся в Крыму до 18 декабря. «Будут изучать автономию, а потом у нас, очевидно, будет проведена встреча», - сказал спикер.