Мороз - 6, Тимошенко - 13

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательных бюллетеней.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно решению комиссии, избирательный бюллетень печатается на государственном языке, на одной странице листа размером 200х580 мм с текстом только на одной стороне.

Избирательные бюллетени должны печататься на бумаге светлого тона с сочетанием серого и розового цветов с использованием специальных красок.

Бюллетени должны быть напечатаны с графическими защитными элементами, с проставлением номера избирательного участка, защитной краской, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Кроме того, ЦИК установила резерв для бюллетеней без номера избирательного участка для заграничных избирательных участков, образованных в исключительных случаях, в объеме 0,5% количества граждан, внесенных в избирательные списки на этих участках.

Центризбирком установил, что количество изготовленных бюллетеней для каждого избирательного участка должно на 0,5% превышать количество зарегистрированных избирателей на участке.

Перечень кандидатов на пост Президента Украины в избирательном бюллетене должен быть расположен по алфавиту, а кандидаты - пронумерованы.

В бюллетене под номером 1 будет кандидат в президенты Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, № 2 – Михаил БРОДСКИЙ, № 3 – Анатолий ГРИЦЕНКО, № 4 – Юрий КОСТЕНКО, № 5 – Владимир ЛИТВИН, № 6 – Александр МОРОЗ, № 7 – Александр ПАБАТ, № 8 – Василий ПРОТЫВСИХ, № 9 – Сергей РАТУШНЯК, № 10 – Олег РЯБОКОНЬ, № 11 – Петр СИМОНЕНКО, № 12 – Людмила СУПРУН, № 13 – Юлия ТИМОШЕНКО, № 14 – Сергей ТИГИПКО, № 15 – Олег ТЯГНИБОК, № 16 – Виктор ЮЩЕНКО, № 17 – Виктор ЯНУКОВИЧ, № 18 – Арсений ЯЦЕНЮК.