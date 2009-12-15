Корабль класса «корвет» обойдется Украине в 250 миллионов евро

Согласно программе создания кораблей класса «корвет», на Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ) до 2026 года планируется построить 10 кораблей класса «корвет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Министерства обороны Украины Владимир ГРЕК.

По его словам, первый корабль должен быть построен до конца 2012 года, а всего к 2017 году планируется завершить строительство четырех корветов. «В строительстве кораблей будут принимать участие около 30 отечественных предприятий. Вооружение для украинских корветов будут поставлять французские компании DCNS, MBDA, Eurotorp», – уточнил ГРЕК.

При этом он отметил, что для Минобороны очень важно согласие компании «Смарт-холдинг», являющейся основным акционером Черноморского судостроительного завода, строить первый корабль на протяжении 6 месяцев без предварительной оплаты. «Мы прекрасно понимаем риск несистемности финансирования этого проекта со стороны государства. То, что «Смарт-холдинг» взяла на себя ответственность за финансовую поддержку строительства, стало одним из важнейших факторов при определении победителя конкурса на строительство корвета», – сказал ГРЕК.

Также он сообщил, что в следующем году на выполнение работ по строительству первого корабля из государственного бюджета будет выделено около 180-200 млн. грн. «На наш взгляд, этого будет достаточно на первом этапе строительства. В ходе дальнейшей работы будет окончательно определена стоимость работ по строительству самого корабля и стоимость поставки вооружений. Фиксированная цена строительства одного корвета будет определяться через месяц после сдачи первого корабля», – уточнил ГРЕК.

По его словам, прогнозная цена первого корабля составляет около 250 млн. евро. «Первый серийный корабль должен будет стоить около 210 млн. евро, тогда как в Европе стоимость подобных кораблей составляет порядка 300 млн. евро», – добавил ГРЕК.

В декабре государственная акционерная холдинговая компания «Черноморский судостроительный завод» выиграла конкурс на постройку серии военных кораблей класса «корвет» для Военно-морского флота Украины.

«Черноморский судостроительный завод» – одна из крупнейших судостроительных верфей Украины. Производственные мощности завода позволяют выполнять заказы на проектирование, строительство и ремонт судов любой сложности, вплоть до авианесущих крейсеров и супертанкеров, и комплектовать их по желанию заказчиков.

90,25% акций предприятия владеет ОАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с Фондом госимущества Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи.

Херсонский судостроительный завод и Черноморский судостроительный завод входят в состав формируемого судостроительного холдинга ЗАО «Смарт-холдинг».