Суд не разрешил сдать в аренду часть Ливадийского парка
19:01, 15 декабря 2009Крым
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Поссовет превысил полномочия
Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным решение о передаче коммерсантам в аренду сроком на 50 лет 0,6 гектаров территории Ливадийского парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.
«Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе постановление, которым признано незаконным решение Ливадийского поселкового совета», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Кассационная инстанция подтвердила доводы надзорного ведомства о том, что местный совет превысил полномочия, распоряжаясь землями южнобережного парка-памятника.
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