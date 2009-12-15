Суд не разрешил сдать в аренду часть Ливадийского парка

Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным решение о передаче коммерсантам в аренду сроком на 50 лет 0,6 гектаров территории Ливадийского парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.

«Суд согласился с доводами прокуратуры и оставил в силе постановление, которым признано незаконным решение Ливадийского поселкового совета», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Кассационная инстанция подтвердила доводы надзорного ведомства о том, что местный совет превысил полномочия, распоряжаясь землями южнобережного парка-памятника.