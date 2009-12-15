2010-ый объявлен годом ветеранов в Севастополе

Депутаты Севастопольского городского совета объявили 2010 год Годом ветеранов Великой Отечественной войны в городе-герое Севастополе.

«В бюджете Севастополя на 2010 год будут предусмотрены средства для улучшения социального, медицинского, бытового обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны», - сказал председатель горсовета Валерий САРАТОВ журналистам.

Он напомнил, что на сессии 10 ноября Севастопольский горсовет принял решение обратиться к Президенту, Верховной Раде, Кабинету министров Украины с просьбой объявить 2010 год - Годом ветеранов Великой Отечественной войны. «Однако органы высшей государственной власти никак не отреагировали на обращение депутатов городского совета, которые предлагали, чтобы мероприятия по празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне носили общегосударственный характер», - сказал САРАТОВ.

Поэтому, отметил он, учитывая мнение севастопольских ветеранов, 2010 год и был объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны в городе-герое Севастополе.

Глава горсовета выразил надежду, что «депутаты других регионов последуют примеру севастопольцев и объявят следующий год Годом ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы отметить 65 годовщину Победы достойно».

Депутаты отметили, что Украина в годы войны была эпицентром военных действий. Именно здесь были сосредоточены главные силы Вермахта, проводилось большинство крупномасштабных операций 1941–1944 годов, которые, в конечном итоге, решили судьбу всей войны. Только в боях за Севастополь погибли сотни тысяч его защитников и освободителей.