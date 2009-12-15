Два человека сгорели в вагончике

Два человека погибли при пожаре в строительном вагончике в селе Фонтаны близ Симферополя, сообщает крымское управление МЧС.

"Огнем был охвачен полностью вагончик - около 21 квадратного метра. За 25 минут с пожаром было покончено. На полу обнаружены двое погибших", - отметили спасатели, которых вызвали местные жители.

Одним из погибших оказался 71-летний хозяин вагончика. Личность второго выясняется.

Причину пожара установит следствие.