Два человека сгорели в вагончике
17:10, 15 декабря 2009Крым
0 0
Причину пожара установит следствие
Два человека погибли при пожаре в строительном вагончике в селе Фонтаны близ Симферополя, сообщает крымское управление МЧС.
"Огнем был охвачен полностью вагончик - около 21 квадратного метра. За 25 минут с пожаром было покончено. На полу обнаружены двое погибших", - отметили спасатели, которых вызвали местные жители.
Одним из погибших оказался 71-летний хозяин вагончика. Личность второго выясняется.
Причину пожара установит следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter