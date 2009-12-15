Крым и Петербург стали ближе

Программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества подписана между Санкт-Петербургом и Крымом на 2010-2012 годы, сообщает официальный портал администрации северной столицы России

Соглашение подписали губернатор Санкт-Петербурга Валентина МАТВИЕНКО и председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА 14 декабря в Смольном.

«Межрегиональные связи эффективны и являются хорошим дополнением межгосударственных отношений между Украиной и Россией», - сказала МАТВИЕНКО.

Российский губернатор отметила, что Крым и Петербург имеют хороший потенциал для сотрудничества в области экономики, образования, здравоохранения, культуры, инвестиций. МАТВИЕНКО подчеркнула, что Петербург заинтересован в организации санаторно-курортного отдыха на крымском побережье. Губернатор также отметила хороший потенциал сельскохозяйственных и промышленных предприятий Крыма.

По словам ПЛАКИДЫ, Крым три с половиной года шел к подписанию программы сотрудничества с Петербургом, и сегодня крымчан интересуют все возможные сферы взаимодействия с северной столицей России.

Крымский премьер предложил провести Дни Санкт-Петербурга в Крыму, а затем Дни Крыма в Санкт-Петербурге, чтобы рассказать жителям Украины о перспективах сотрудничества с северной столицей России и познакомить петербуржцев с современным Крымом.

МАТВИЕНКО и ПЛАКИДА договорились, что подписанный документ будет использоваться как механизм для постоянного взаимодействия Петербурга и Крыма.

Крымский премьер поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга о создании рабочей группы, которая будет курировать выполнение программы и начнет работать с января 2010 года.