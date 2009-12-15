Янукович побеждает Тимошенко во втором туре выборов (опрос)

Кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ побеждает Юлию ТИМОШЕНКО во втором туре выборов главы государства, заявил на пресс-конференции в УНИАН директор Центра прикладных исследований Ф.Клифтона Уайта при Международном фонде избирательных систем Ракеш ШАРМА.

В соответствии с опросом украинцев, ЯНУКОВИЧ - наиболее популярный кандидат на пост Президента в первом туре (31,2%), за ним следует ТИМОШЕНКО (19,1%).

Среди других кандидатов, которые имеют существенную поддержку: Сергей ТИГИПКО (4,8%), Арсений ЯЦЕНЮК (4,7%), Петр СИМОНЕНКО (3,8%), Виктор ЮЩЕНКО (3,5%) и Владимир ЛИТВИН (2,8%).

Если учитывать только избирателей, которые сказали, что вероятно или скорее будут голосовать, ЯНУКОВИЧУ отдали преимущество 34,5%, а ТИМОШЕНКО - 20,6%. Основная поддержка лидера Партии регионов - в Восточной и Южной Украине, а также в Крыму. Основная поддержка ТИМОШЕНКО - в Западной и Центральной Украине, тогда как в Северной Украине оба кандидата имеют приблизительно одинаковый уровень поддержки.

Вместе с тем в возможном соревновании во втором туре между ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО 42% респондентов сегодня говорят, что они поддержали бы ЯНУКОВИЧА, 28% проголосовали бы за ТИМОШЕНКО, а 18% утверждают, что проголосовали бы против обоих. Если бы во втором туре соревновались ЯНУКОВИЧ и ЯЦЕНЮК, 42% проголосовали бы за ЯНУКОВИЧА и 22% - за ЯЦЕНЮКА, а 22% голосовали бы против обоих.

ЯНУКОВИЧ остается основным претендентом на пост Президента, несмотря на негативный чистый рейтинг его восприятия среди украинцев в целом (55% относятся к нему отрицательно, 42% - положительно). Это указывает на общее недовольство политической элитой в стране, поскольку, несмотря на такие показатели, ЯНУКОВИЧ имеет наиболее позитивный рейтинг среди всех кандидатов на пост Президента, отметил эксперт.

Восприятие других основных кандидатов на пост Президента следующее: ТИМОШЕНКО (67% - отрицательно, 30% -положительно), ЯЦЕНЮК (56%, 32%), ТИГИПКО (50%, 32%), ЛИТВИН (60%, 31%), СИМОНЕНКО (69%, 22%) и ЮЩЕНКО (83%, 13%).

ШАРМА отметил, что если сравнить тех, кто говорит, что будет голосовать за ЯНУКОВИЧА и за ТИМОШЕНКО в первом туре, то избиратели ЯНУКОВИЧА более уверены в своем выборе. Среди этих избирателей 78% говорят, что они точно проголосуют за ЯНУКОВИЧА, 13% достаточно уверены, что будут голосовать за него. Среди избирателей ТИМОШЕНКО 65% говорят, что будут точно голосовать за нее, 27% достаточно уверены в этом.

Большинство респондентов, которые поддерживают определенного кандидата в первом туре президентских выборов, считают, что он/она является лучшим кандидатом. Значительный их процент в то же время отмечает, что они избрали кандидата преимущественно потому, что им не нравятся остальные. Среди сторонников ЯНУКОВИЧА 19% высказывают это мнение, тогда как в случае ТИМОШЕНКО - это 20%, 23% - для ЯЦЕНЮКА и 25% - для ТИГИПКО.

Вместе с тем, экономические трудности возглавили список проблем, на которых, по мнению украинцев, кандидат на пост Президента, который победит, должен сосредоточиться, как только он или она займет этот пост. 71% назвали создание рабочих мест важной проблемой, потом идет снижение инфляции (56%), снижение уровня коррупции (48%), улучшение услуг в сфере здравоохранения (33%), политическая стабильность (33%) и решение ситуации в отношении поставок газа из России (17%).

Исследование проводилось исследовательским центром F.Clifton White Applied Research Center (ARC) при IFES с 21 по 30 ноября. Было опрошено 1502 респондента. Данные на национальном уровне имеют предел погрешности плюс/минус 2,5%. Все интервью были проведены на украинском и русском языках Киевским международным институтом социологии (КМИС).