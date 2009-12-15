Кораблям придется несладко в Черном море

На Черном и Азовском морях может установиться первичный ледяной покров, возможно также покрытие суден льдом, сообщает пресс-служба управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

В Азово-Черноморском бассейне порывы ветра могут достигать 20-24 м/с, высота волн до 2 метров.

В Черном море ветер может развить скорость до 27 м/с, а высота волн достигать 3-5 метров.