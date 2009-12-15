Компрессор убил юношу в Крыму
09:36, 15 декабря 2009Крым
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ЧП во время разгрузки
19-летний парень погиб в результате падения на него поддона с компрессором во время погрузочных работ в городе Красноперекопск в Крыму.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 14 декабря на предприятии «Укснаб».
«Во время погрузочных работ автозагрузчиком был перевернут поддон с компрессором», – говорится в сообщении.
От полученных травм юноша скончался на месте.
«Вывод следственно-оперативной группы – нарушение техники безопасности во время разгрузки», – заявили в МЧС.
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