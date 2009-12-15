Компрессор убил юношу в Крыму

19-летний парень погиб в результате падения на него поддона с компрессором во время погрузочных работ в городе Красноперекопск в Крыму.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, несчастный случай произошел 14 декабря на предприятии «Укснаб».

«Во время погрузочных работ автозагрузчиком был перевернут поддон с компрессором», – говорится в сообщении.

От полученных травм юноша скончался на месте.

«Вывод следственно-оперативной группы – нарушение техники безопасности во время разгрузки», – заявили в МЧС.