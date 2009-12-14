Высший хозсуд признал незаконными эллинги на территории санатория

Высший хозяйственный суд Украины отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, узаконивших нахождение 34 эллингов на территории детского специализованного противотуберкулезного санатория имени Боброва в Крыму, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Кассационная инстанция направила дело по иску надзорного ведомства Ялты о возвращении 0,2 га земли детской здравнице и сносе строений на новое рассмотрение", - отметили в крымской прокуратуре.

В санатории имени Боброва (Алупка, Крым) лечат костный туберкулез и другие заболевания опорно-двигательного аппарата