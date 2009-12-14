230 тонн песка с солью высыпали на дороги Симферополя

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230 тоннами противогололедных материалов обработана улично-дорожная сеть Симферополя в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-центр мэрии административного центра Крыма. "С 12 по 13 декабря на автодорогах города спецтехникой было распределено 155 тонн песчано-соляной смеси, а с 13 по 14 декабря - 175 тонн", - информирует управление городского хозяйства.

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