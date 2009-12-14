Симоненко понравилась идея Грача

Лидер Коммунистической партии, кандидат в президенты Украины Петр СИМОНЕНКО поддерживает позицию коммунистов Крыма о возврате российскому городу Волгоград «сталинского» имени.

«Я думаю, что мы сегодня вправе вместе с вами уважительно отнестись к инициативе этих людей», - сказал он в Донецке, отвечая на вопрос, как он относится к идее коммунистов Крыма обратиться к Волгоградской думе с просьбой вернуть городу имя Сталина, передает УНИАН.

Кандидат объяснил, что история страны «была и в величии свершения, и в трагических страницах, мы от нее не отказываемся, мы говорим, что это наша жизнь».

СИМОНЕНКО отметил: коммунисты хотят, чтобы «наши дети воспитывались на примерах героизма и патриотизма, а не на образах предателей… ведь «мазеповщина» и «петлюровщина», процветает сегодня в воспитательном процессе, и это ущербно для будущих поколений Украины».

Он считает, что нельзя отрицать роль Иосифа Сталина в победе над фашистской Германией. «То, что имеет отношение к нашей истории, никто не отвергает, то, что в данном случае при участии и под руководством Сталина совершалась великая победа», - сказал СИМОНЕНКО.

«Поэтому я поддерживаю в данном случае позицию тех людей, которые хотят, чтобы у нас в истории все находило объективное отражение и тем более, чтобы все как знали своих героев, так и соответственно относились к предателям», - резюмировал лидер КПУ.

В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград. В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.