Ющенко обещает коммунистам суд

Президент Виктор ЮЩЕНКО уверен, что в Украине состоится суд над Коммунистической партией.

«Убежден, что будет», - ответил кандидат в президенты на вопрос на встрече с избирателями во Львовской области.

Более того, сказал он, Служба безопасности завершила расследование уголовного дела о голодоморе 1932-33 годов, в этом месяце дело будет передано в суд.

По словам ЮЩЕНКО, собрано 250 томов доказательств, обвиняются первые лица коммунистического режима Советского Союза.