Ющенко обещает коммунистам суд
10:16, 14 декабря 2009Крым
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СБУ насобирала 250 томов
Президент Виктор ЮЩЕНКО уверен, что в Украине состоится суд над Коммунистической партией.
«Убежден, что будет», - ответил кандидат в президенты на вопрос на встрече с избирателями во Львовской области.
Более того, сказал он, Служба безопасности завершила расследование уголовного дела о голодоморе 1932-33 годов, в этом месяце дело будет передано в суд.
По словам ЮЩЕНКО, собрано 250 томов доказательств, обвиняются первые лица коммунистического режима Советского Союза.
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