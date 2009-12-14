Психопат разбил лицо премьеру Италии (фото)
10:07, 14 декабря 2009Крым
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Ударил статуэткой после митинга
На премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ совершено нападение – злоумышленник разбил ему лицо статуэткой, сообщает Би-Би-Си.
Премьер находится в миланской больнице.
Инцидент произошел после митинга, когда 72-летний БЕРЛУСКОНИ раздавал автографы сторонникам. Итальянский премьер получил удар в лицо и упал на землю.
Мужчина, напавший на БЕРЛУСКОНИ, психически больной, однако против него выдвинуто обвинение в нанесении серьезных побоев.
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