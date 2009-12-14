Психопат разбил лицо премьеру Италии (фото)

На премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ совершено нападение – злоумышленник разбил ему лицо статуэткой, сообщает Би-Би-Си.

Премьер находится в миланской больнице.

Инцидент произошел после митинга, когда 72-летний БЕРЛУСКОНИ раздавал автографы сторонникам. Итальянский премьер получил удар в лицо и упал на землю.

Мужчина, напавший на БЕРЛУСКОНИ, психически больной, однако против него выдвинуто обвинение в нанесении серьезных побоев.