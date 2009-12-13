Севастополь ввел карантин
06:47, 13 декабря 2009Крым
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Усиливается масочный режим...
Карантин вводится в учебных заведениях, массовые мероприятия приостанавливаются, масочный режим усиливается с 12 по 20 декабря в Севастополе в связи с превышением эпидемического порога по заболеванию ОРВИ и сезонным гриппом.
Такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.
В Севастополе от сезонного гриппа привиты 2318 человек, из них из них 490 - за счет собственных средств, за счет местного бюджета - 1531. В основном, это участковые службы, скорая помощь, гериатрический дом-интернат.
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