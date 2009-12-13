Севастополь ввел карантин

Карантин вводится в учебных заведениях, массовые мероприятия приостанавливаются, масочный режим усиливается с 12 по 20 декабря в Севастополе в связи с превышением эпидемического порога по заболеванию ОРВИ и сезонным гриппом.

Такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.

В Севастополе от сезонного гриппа привиты 2318 человек, из них из них 490 - за счет собственных средств, за счет местного бюджета - 1531. В основном, это участковые службы, скорая помощь, гериатрический дом-интернат.