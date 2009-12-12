В Севастополе запретили массовые мероприятия
20:17, 12 декабря 2009Крым
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В школах ввели каранин
Карантин вводится в учебных заведениях, массовые мероприятия приостанавливаются, масочный режим усиливается с 12 по 20 декабря в Севастополе в связи с превышением эпидемического порога по заболеванию ОРВИ и сезонным гриппом.
Такое решение приняла городская чрезвычайная противоэпидемическая комиссия.
По ее данным, за последнюю неделю заболели 3 тыс. 954 севастопольца. Это в 1,9 раза превышает количество заболевших на предыдущей неделе.
Сообщается, что в Севастополе от сезонного гриппа на сегодня привиты 2318 человек, из них из них 490 - за счет собственных средств, за счет местного бюджета - 1531. В основном, это участковые службы, скорая помощь, гериатрический дом-интернат.
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