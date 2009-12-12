«Волшебная гавань» появится на западе Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил создать в Черноморском районе Крыма национальный природный парк «Волшебная гавань».

Под парк будет выделено 10 тысяч 900 гектаров земли, сказано в указе главы государства.

«Волшебная гавань» создается для сохранения и рационального использования степных и приморских объектов северо-западного побережья Черного моря, которые имеют «важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение».

ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров в ходе доработки проекта закона о госбюджете на 2010 год предусмотреть средства для функционирования парка.

Правительство должно обеспечить создание администрации «Волшебной гавани», в шестимесячный срок утвердить положение о нацпарке, разработать проект землеустройства.

Кроме того, Кабмин обязан в течение 2010-2012 годов утвердить проект организации территории парка, рекреационного использования его объектов, охраны.