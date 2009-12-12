Жигули врезались в трейлер с газом. Аж цистерна оторвалась

В Крыму водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения транспортного средства с трейлером, который перевозил цистерну с сжиженным газом.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2102 нарушил правила проезда перекрестка и совершил столкновение с трейлером «Скания», который перевозил цистерну с газом пропан-бутан в количестве 37 кубическим метров», - сказано в сообщении пресс-службы крымского управления МЧС

Информация об аварии на 265-ом километре трассы Херсон - Джанкой - Феодосия - Керчь поступила в пятницу около десяти часов вечера.

Цистерну оторвало от трейлера и отбросило на обочину дороги. Цистерна не повреждена, утечки газа не было.

Водитель ВАЗа погиб на месте дорожной аварии.