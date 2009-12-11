Суд Севастополя распустил «Славян»

Окружной административный суд Севастополя путем принудительного роспуска прекратил деятельность организации «Славяне», сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Члены организации распространяли агитационные материалы, направленные на разжигание межнациональной вражды», - утверждает СБУ.

Проведенная по представлению СБУ специалистами Государственного комитета по делам национальностей и религии и Национальной экспертной комиссией Украины по вопросам защиты общественной морали экспертиза печатной продукции установила, что ее содержание имеет «радикально-провокационный характер, формирует ксенофобские настроения в обществе» и может «побуждать к унижению национального достоинства граждан».

«По инициативе СБУ Главным управлением юстиции Севастополя проведена проверка, по результатам которой в октябре руководителю радикальной структуры было вынесено официальное письменное предупреждение», - говорится в сообщении.

Тогда же на основании положений Закона Украины «Об объединении граждан» органами юстиции направлен иск в суд с требованием о принудительном роспуске организации.