Активист осужден за посягательство на целостность Украины

Апелляционный суд Крыма признал активиста Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Семена КЛЮЕВА виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает пресс-центр Службы безопасности.

«Этот судебный приговор – первый прецедент, когда суд наказал за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – сказано в сообщении СБУ.

Уголовное дело в отношении другого обвиняемого – Валерия ПОДЪЯЧЕГО, который, по данным спецслужбы, скрывается от суда, выделено в отдельное производство.