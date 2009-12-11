Активист осужден за посягательство на целостность Украины
21:58, 11 декабря 2009Крым
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Такой приговор вынесен впервые
Апелляционный суд Крыма признал активиста Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» Семена КЛЮЕВА виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорил к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает пресс-центр Службы безопасности.
«Этот судебный приговор – первый прецедент, когда суд наказал за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», – сказано в сообщении СБУ.
Уголовное дело в отношении другого обвиняемого – Валерия ПОДЪЯЧЕГО, который, по данным спецслужбы, скрывается от суда, выделено в отдельное производство.
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