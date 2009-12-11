Свиной грипп убил мужчину в Севастополе

Первый случай заболевания гриппом A/H1N1 лабораторно подтверджен в Севастополе, сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного санитарного врача городской СЭС по противоэпидемической работе Евгений КУСАНОВ.

Заболевшего пожилого мужчину врачам спасти не удалось, так как он обратился за медицинской помощью слишком поздно.

По информации КУСАНОВА, 60-летний мужчина поступил в больницу №3 на четвертые сутки после начала болезни в очень тяжелом состоянии. Больного срочно перевезли в больницу №1, он умер через несколько минут.

По информации заместителя главврача СЭС, в пятницу стали известны результаты исследования селекционного материала, взятого у больного. Они оказали, что у мужчины был вирус пандемического гриппа.

"Медслужба города готова бороться с этим недугом и лечить таких больных, главное, чтобы они обращались к врачам хотя бы на вторые сутки после начала заболевания", - сказал КУСАНОВ.