Коммунисты Крыма предлагают вернуть Волгограду имя Сталина

Коммунисты Крыма предлагают вернуть российскому городу Волгоград «сталинское» имя - Сталинград, сообщает пресс-служба крымского комитета Компартии.

«Объявим сбор подписей, и полагаю, не менее миллиона крымчан (в крымской автономии проживают более 1,9 млн. человек - ред.) поставят подписи под обращением к Волгоградской думе с просьбой вернуть городу имя Сталина - как того человека, которого никто из истории не вычеркнет», - сказал лидер коммунистов Крыма, депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ.

В 1925 году город Царицын был переименован в Сталинград. В 1961 году Сталинград переименовали в Волгоград.

ГРАЧ считает, что к 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина, которое отмечается в декабре 2009 года, нужно подойти так, чтобы «воздать должную объективную оценку».

«Впервые за постсоветскую историю мы проведем собрание, посвященное памяти Сталина, вручим ряду товарищей медали. Мы не только Сталина будем защищать, но защищая его, мы будем защищать свою историю. Защищая свою историю, мы защищаем свое будущее. А наше будущее - это восстановление славянского единства. Это создание союзного государства в составе Россия, Украина, Белоруссия», - заявил коммунист.