Если бы выборы прошли в это воскресенье (опрос)

Кандидаты в Президенты Украины Петр СИМОНЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и Владимир ЛИТВИН будут бороться за третье место на президентских выборах, сказал на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель директора Центра информационных и маркетинговых исследований Геннадий ЛУКИВ.

Представляя результаты всеукраинского репрезентативного опроса, ЛУКИВ сообщил, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 29,3% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 23,9%, за СИМОНЕНКО - 4,9%, ЯЦЕНЮКА - 4,8%, ЛИТВИНА - 3,8%.

ЛУКИВ отметил, что за Виктора ЮЩЕНКО готовы проголосовать 3,1% опрошенных, Сергея ТИГИПКО - 2,8%, Олега ТЯГНИБОКА - 1,5%, Александра МОРОЗА - 1,1%, Людмилу СУПРУН - 0,7%, Сергея РАТУШНЯКА - 0,5%, за Анатолия ГРИЦЕНКО и Юрия КОСТЕНКО - по 0,2% избирателей. В то же время проголосовали бы против всех - 9,8%, а 13,3% ответили, что им “трудно сказать”.

На вопрос: “Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы Президента Украины, приняли бы Вы участие в голосовании?”, 44,1% ответили “однозначно да”, а 25,3% - “скорее да”, 14,1% - “скорее нет”, 10% - “однозначно нет”, а 6,5% не смогли ответить.

Респондентам был задан вопрос: “Считаете ли Вы, что ЮЩЕНКО своими действиями за время президентства предавал своих избирателей”, на который 84,2% ответили утвердительно, а 9,5% ответили “нет”. В то же время 6,3% ответили, что не знают.

На вопрос: “Поддерживаете ли Вы точку зрения, что ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ координируют свои действия против украинского правительства и лично против ТИМОШЕНКО”, 65,5% ответили утвердительно, 20,5% отрицали, а 14% ответили, что не знают.

Опрос был проведен Центром информационных и маркетинговых исследований 3-9 декабря. Опрошены 2015 респондентов во всех регионах Украины. Погрешность выборки составляет 2,2%.