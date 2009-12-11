Кабмин выделит льготные проездные для студентов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство со второй половины 2010 года обеспечит выделение льготных проездных билетов для студентов.

«Мы предусматривали в 2008 году сделать такой переход для студентов, но на сегодня в бюджете едва сводим концы с концами. На финансирование льготных проездных необходимо приблизительно 200 миллионов грнивен - это достаточно большой объем средств, я не могу сказать, что мы это сможем сделать завтра», - сказала ТИМОШЕНКО, отвечая на вопросы студентов.

Премьер напомнила, что решение правительства о закупке по реальной стоимости проездных билетов для их дальнейшей льготной реализации студентам уже принято.

«Мы будем со второй половины 2010 года это делать», - подчеркнула она.

ТИМОШЕНКО сообщила, что в ближайшее время правительство намерено рассмотреть на своем заседании вопрос об упрощении системы выдачи утерянных студенческих билетов.