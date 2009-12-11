Презентация Академии гостеприимства ОАЭ

Тренинг для топ-менеджеров гостиничного бизнеса пройдет в гостиничном комплексе "Ялта-Интурист" в Ялте 14 декабря, сообщают организаторы мероприятия.

"Главной темой тренинга станет рассмотрение международных стандартов управления отелем", - рассказали они.

В рамках тренинга состоится презентация Академии туристического и гостиничного менеджмента Объединенных Арабских Эмиратов. Мероприятие проведет директор Академии по профессиональному обучению и развитию Шон ХАРПЕР.

"Обучение в Академии позволит ощутить, что значит пятизвездочный стандарт обслуживания гостей, приобрести ценнейшие знания и практические навыки для повышения стандартов качества обслуживания. В обучении задействован высокопрофессиональный преподавательский состав, новейшее оборудование и многонациональный студенческий коллектив", - отметили организаторы.

Говоря о преимуществах обучения в Академии, организаторы акцентировали внимание на ее территориальном расположении в Дубаи - регионе со стремительным развитием туризма. Академия является частью сети "Джумейра" - международной компании, в которую входит сеть пятизвездочных отелей, это позволяет студентам во время обучения познакомиться с работой отелей мирового класса.

"Обучение в Академии носит индивидуальный характер с учетом особенностей и уникальности предприятий, специфики национального менталитета. Тренинги по программам могут быть проведены как по месту расположения предприятия, так и в ОАЭ", - отметили организаторы.

По их мнению, тренинг представляет интерес для директоров и HR-директоров отелей Крыма, руководителей высших специализированных учебных заведений, представителей министерства культуры и туризма автономии, студентов и абитуриентов.

***Шон ХАРПЕР - директор Академии туристического и гостиничного менеджмента Объединенных Арабских Эмиратов по профессиональному обучению и развитию. Профессиональный опыт - семилетняя карьера в Hilton, проекты для Royal Bank of Scotland, British Petroleum, Standard Life, Compaq, Hewlett Packard, Penna консалтинг, Diageo.

Академия туристического и гостиничного менеджмента ОАЭ основана в 2001 году. Основное направление ее деятельности - обучение и консалтинговые услуги предприятиям туристических и гостиничных отраслей в подборе и диагностике персонала, разработке системы управления человеческими ресурсами.

Презентация пройдет 14 декабря в 18.00 в отеле "Ялта-Интурист" (Ялта, ул. Дражинского, 50).

Тел.: (0654) 270-275, 270-203, 270-204.