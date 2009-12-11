Пять сотен монет Боспора вернулись в Украину

488 изъятых у транснациональной группировки античных монет Боспорского царства, которое существовало в Северном Причерноморье (нынешний восточный Крым), вернула Германия Украине.

"Группировка состояла из граждан ФРГ, выходцев из бывшего СССР, и граждан России, которые занимались нелегальной перевозкой и незаконной торговлей культурными ценностями, добытыми путем "черных" археологических раскопок на крымском полуострове", - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В декабре 2006 года на автомагистрали около немецкого города Альсфельд сотрудники полиции федеральной земли Гессен изъяли пластиковый пакет с 483 редкими античными монетами крымского происхождения. "Эти монеты преступники пытались незаконно продать через один из известных аукционов нумизматов в Германии", - сообщает МВД. Кроме того, во время проведенных в ходе следствия в домах членов группировки обысков были изъяты еще пять монет Боспорского царства.

"Подобной коллекции не имел и не имеет ни один известный государственный музей мира", - утверждают в МВД.

Монеты передаются Институту археологии Национальной Академии наук Украины для их изучения.