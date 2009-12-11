Крым принял более 4,9 млн. туристов

В Крыму с начала года отдохнули более 4 миллионов 952 тысяч туристов – на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2008 года, сообщает министерство курортов и туризма автономии.

По данным профильного ведомства, в настоящее время в Крыму работают 136 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, коэффициент их заполняемости составляет 34% (в прошлом году в это время функционировали 142 учреждения, коэффициент был 39,4%).

По данным исполкомов и райгосадминистраций курортных регионов, организованно в санаторных учреждениях отдохнули почти 1 миллион 30 тысяч человек – на 15,6% меньше, чем за аналогичный период 2008-го.

***Cнижение числа туристов в Крыму чиновники объясняют мировым финансовым кризисом. От него пострадала не только автономия, но и курорты – конкуренты региона.