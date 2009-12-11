Анонсы на пятницу

9.15. Селекторное совещание под руководством министра труда и соцполитики Крыма.

Повестка дня: о погашении задолженности по выплате зарплаты субъектами хозяйственной деятельности, о состоянии задолженности предприятий перед Пенсионным фондом, о мерах по выполнению закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей».

Симферополь, Совет министров Крыма, зал заседаний на первом этаже.

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11.00. Круглый стол «Стерилизация – гуманный метод уменьшения численности животных».

Симферополь, ул. Горького, 5, пресс-центр Республиканского комитета по информации.

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11.00. Собрание Крымской академия наук.

Симферополь, большой актовый зал Крымского медуниверситета имени Георгиевского.

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11.00. Заседание комиссии крымского парламента по вопросам восстановления прав реабилитированных.

Симферополь, ул. Карла Маркса, 18, ВР Крыма, кабинет № 539.

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12.40. Митинг-пикет в поддержку крымчанина Семёна Клюева, которого обвиняют в сепаратизме за его выступления на пресс-конференции.

Симферополь, возле здания Апелляционного суда Крыма.

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13.00. Суд по делу Семёна Клюева.

Симферополь, Апелляционный суд Крыма.

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14.00. Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию со дня основания Крымского внешкольного учебного заведения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по пулевой стрельбе им. В. С. Клименко».

Симферополь, ул. Киевская, 2, гостиница «Москва», банкетный зал ресторана.

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15.00. Заседание севастопольского городского координационного совета по вопросам предупреждения распространения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Севастополь, ул. Ленина, 2, горгосадминистрация, большой зал.

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16.00. Подведение итогов конкурса на присуждение премии «Общественное признание».

Евпатория, театр имени Пушкина.

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16.30. Пресс-конференция номинантов конкурса «Общественное признание».

Евпатория, фойе театра имени Пушкина.

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Траурные мероприятия в рамках Дня памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма.

Возможны изменения!