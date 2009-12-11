Ночные клубы Севастополя проверят из-за страшного пожара в России

В Севастополе создается рабочая группа для проверки соблюдения требований противопожарной безопасности в ночных клубах города, сообщил глава админстрации Сергей КУНИЦЫН.

«В связи с последними событиями в Перми в России нужно <...> провести проверку деятельности всех увеселительных заведений, клубов. Нужно, чтобы во всех развлекательных заведениях города противопожарная система соответствовала требованиям», - цитирует слова чиновника пресс-служба администрации.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел в ночь на 5 декабря. По данным следствия, от одного из фейерверков загорелся соломенный подвесной потолок, в помещении распространился дым, погас свет. Число погибших достигло 139 человек. В больницах остается 91 пострадавший.

По словам КУНИЦЫНА, решение создать группу будет подкреплено приказом начальника гражданской обороны Севастополя.

В ее состав, помимо сотрудников милиции, войдут представители МЧС, СЭС и налоговой администрации.