Севастополь почти готов к выборам

Севастополь в целом готов к выборам президента Украины, которые пройдут 17 января 2010 года, заявляет председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

«Работа идет по плану. Уверен, в течение ближайшей недели все недостатки будут устранены», - заявил он, сообщает пресс-служба администрации.

«Безусловно, небольшие проблемы остаются, но они решаемы, - отметил заместитель главы администрации Дмитрий БАЗИВ. - В частности, предусмотрено финансирование избирательных комиссий. Однако, из определенных 116 тысяч 846 гривен пока не получено ни копейки».

КУНИЦЫН согласился с предложением, высказанным первым заместителем председателя городского совета Петром КУДРЯШОВЫМ, упорядочить размещение агитационных палаток. Вопрос будет внесен на очередную сессию горсовета.

Количество избирателей в Севастополе, ориентировочно, - 303,5 тысяч человек. По 224-му округу - 135,5 тысяч. По 225-му - 168 тысяч.

На сегодня более 15 тысяч севастопольцев лично проверили свои данные, которые вошли в государственный реестр избирателей.

На территории 224-го округа создано 85 избирательных участков (из них 8 - специальных), а на территории 225-го - 102 участка (из них 6 - специальных).