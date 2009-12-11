Собаки лучше кошек - исследование

Собаки являются лучшими домашними животными, чем кошки. К такому выводу пришли исследователи, сравнившие собак и кошек по 11 критериям. У собак нашлись преимущества по шести пунктам списка, пишет The Daily Telegraph.

Собаки могут приносить больше пользы, лучше понимают команды и справляются с решением текущих задач. Они сильнее привязаны к хозяевам. Исследователи объяснили это тем, что собаки, в отличие от кошек, стремятся объединяться в стаи.

Кошки более независимы, но требуют меньше внимания и ухода. При этом интеллектуальные способности кошек выше, чем у собак. К тому же, в среднем кошки едят меньше, чем собаки, что делает их более привлекательными с точки зрения экологии, отмечает издание.

Кошки остаются самыми популярными домашними животными в мире. В 10 странах с наибольшим количеством любителей кошек проживают 204 миллиона кошек, в то время как в 10 странах с наибольшим количеством "собачников" живут всего 173 миллиона домашних собак.

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