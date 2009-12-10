Тимошенко пояснила хихиканье с Путиным в Ялте

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что каждый политик имеет право на человеческие симпатии и антипатии.

«Все политики, в каких бы странах они ни жили, имеют какие-то свои отношения. Это абсолютно такие же люди, как любые другие. И когда политики имеют симпатии или антипатии, у них это так или иначе выплескивается: выплескивается у Виктора Андреевича, выплескивается у ПУТИНА, у меня», - сказала ТИМОШЕНКО в эфире телеканала «Украина», комментируя свое поведение на совместной с премьером Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции.

19 ноября ПУТИН на пресс-конференции в Ялте с сарказмом прокомментировал визит в Украину Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, посоветовав Виктору ЮЩЕНКО встречаться со своим коллегой без галстуков. «Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать, без галстуков. Галстуки нынче – в цене. Не приведи Господи... Сожрет гость ЮЩЕНКО еще его галстук», – сказал ПУТИН. ТИМОШЕНКО, смеясь, сказала, что она точно может ужинать без галстуков.

Глава правительства подчеркнула, что она никогда не отождествляет политика со страной. «Страна – это страна, а то, что касается разговора с ПУТИНЫМ и пресс-конференции, то я, честно говоря, смеялась не от его слов, а, если вы помните, я сказала другое: я сказала, что мне как женщине иногда хочется съесть свой галстук, но слава Богу, что его у меня нет», – объяснила ТИМОШЕНКО в телеэфире.