Жительница Севастополя угрожала самосожжением в администрации города

Жительница Севастополя в четверг приковала себя к батарее центрального отопления в коридоре городской государственной администрации, требуя установить ей бесплатный газовый котел, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поскольку гражданка вела себя вызывающе провокационно, неадекватно, угрожала покончить жизнь самоубийством, на место происшествия выехали представители правоохранительных органов», - сказано в пресс-релизе.

Истинные намерения женщины устанавливают специалисты, добавили в администрации.

Как стало известно УНИАН из источника в правоохранительных органах, прибывшие на место представители МЧС, милиции и прокуратуры отсоединили женщину от батареи, после чего ее доставили в Ленинский райотдел милиции. Собеседник агентства сообщил, что женщина, помимо того, что приковалась к батарее, еще и облила себя горючей жидкостью, однако поджечь не успела.