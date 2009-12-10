Всех севастопольских призывников отправили в армию

В Севастополе во время осеннего призыва не было ни одного случая неявки на сборный пункт для отправки в Вооруженные силы Украины, заявляет военный комиссар города полковник Владимир КОНДРАТЮК.

«Призыв выполнен, отправили всех. Случаев неявки на сборный пункт для отправки в Вооруженные силы Украины в Севастополе не было, хотя раньше такие случаи имели место, и, естественно, согласно законодательству, в течение трех дней возбуждались уголовные дела, передавались документы для решения вопроса», - сказал он в телеэфире.

По утверждению КОНДРАТЮКА, «призваны на службу нормальные, серьезные, сильные ребята, уверенные в своем будущем». Эксцессов при отправках на сборный пункт в Симферополь не было, добавил военком.