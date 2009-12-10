Москаль - чистильщик года

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ удостоен звания ”Чистильщик года”.

Журнал ”Корреспондент” в этом году, кроме основного выбора ”Личность года”, определил еще 8 номинаций для тех политиков, которые оказали наибольшее влияние на события в стране. В частности, номинации ”Мученица года” удостоена премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, ”Дракула года” - экс-депутат Верховной Рады Виктор ЛОЗИНСКИЙ, ”Чистильщик года” - МОСКАЛЬ, сообщил в четверг на пресс-конференции в УНИАН редактор отдела ”Страна” Андрей СМИРНОВ.

Впервые звания ”Личность года” удостоены сразу трое политиков - Анатолий ГРИЦЕНКО, Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК, сообщил главный редактор журнала Виталий СЫЧ.

”Этот выбор не стоит воспринимать буквально. Мы не ручаемся за профессионализм, мораль и политические цели этих людей и, уж тем более не призываем голосовать за них. Скорее, это трио стоит воспринимать как некий собирательный образ, который отражает меняющиеся настроения украинцев. Своим выбором в этом году мы констатируем крайнюю степень усталости украинцев от нынешних политических лидеров и нарастающую жажду перемен”, - сказал он.

Обозреватель журнала Александр ПАСХАВЕР сообщил, что номинации ”Спонсор года” удостоена глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

”Инвестором года” назван Ринат АХМЕТОВ за строительство современного стадиона. Виктор ПИНЧУК получил звание ”Евроинтегратора года”, - сказал он.