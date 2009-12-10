Пираты освободили украинский экипаж судна Ariana

Сомалийские пираты получили выкуп и освободили из плена 24 украинских моряка судна “Ариана”.

Судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол.

„После чрезвычайно сложной, кропотливой работы, после сложных и напряженных переговоров в данный момент, фактически, происходит освобождение 24 украинских моряков с корабля „Ариана”, который был захвачен пиратами 2 мая”, - сказал в интервью журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, слова которого передает корреспондент УНИАН.

Балкер ”Ариана”, который следовал из Бразилии на Ближний Восток с 35 тысячами тонн сои, был захвачен 2 мая этого года в Индийском океане, к юго-западу от Сейшельских островов. Пираты отвели судно в порт Хобйо в центральной части Сомали и потребовали у владельца выкуп.

Президент отметил, что переговоры проходили очень сложно. „Тема освобождения очень часто заходила в тупик”, - сказал ЮЩЕНКО.

„Мы являемся свидетелями завершения этой операции - украинские моряки освобождены”, - подчеркнул Президент.

Он поздравил моряков и их семьи с освобождением из плена.

„Поздравляю нацию, поздравляю семьи с успешным завершением операции по освобождению наших моряков”, - сказал ЮЩЕНКО.

Он дал ряд поручений для обеспечения возвращения моряков на Родину.

„В ближайшее время украинским самолетом они будут доставлены в Украину”, - отметил глава государства.

Состояние здоровья моряков - удовлетворительное, сообщил на брифинге председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.

После получения денежных средств пираты покинули судно. Оно взято под охрану португальским фрегатом из состава коалиционных сил НАТО, которые принимают участие в антипиратской операции под кодовым названием "Океанский щит".

Выкуп доставлен на судно воздушным путем.

Сначала пираты требовали выкупы в сумме 10 млн. дол, позже - 6 млн. дол. Судовладелец предлагал сначала 850 тыс. дол., дальше - 1,6 млн. дол., и в результате в ходе переговоров согласовали сумму в размере 2,8 млн. дол.

Сейчас начались регламентные работы по возобновлению жизнедеятельности судна, обеспечению его топливом, питьевой водой, продуктами питания, медикаментами.