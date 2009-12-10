Пираты освободили украинский экипаж судна Ariana
2,8 миллиона «зеленых» сбросили с неба
Сомалийские пираты получили выкуп и освободили из плена 24 украинских моряка судна “Ариана”.
Судовладелец заплатил выкуп в размере 2,8 млн. дол.
„После чрезвычайно сложной, кропотливой работы, после сложных и напряженных переговоров в данный момент, фактически, происходит освобождение 24 украинских моряков с корабля „Ариана”, который был захвачен пиратами 2 мая”, - сказал в интервью журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, слова которого передает корреспондент УНИАН.
Балкер ”Ариана”, который следовал из Бразилии на Ближний Восток с 35 тысячами тонн сои, был захвачен 2 мая этого года в Индийском океане, к юго-западу от Сейшельских островов. Пираты отвели судно в порт Хобйо в центральной части Сомали и потребовали у владельца выкуп.
Президент отметил, что переговоры проходили очень сложно. „Тема освобождения очень часто заходила в тупик”, - сказал ЮЩЕНКО.
„Мы являемся свидетелями завершения этой операции - украинские моряки освобождены”, - подчеркнул Президент.
Он поздравил моряков и их семьи с освобождением из плена.
„Поздравляю нацию, поздравляю семьи с успешным завершением операции по освобождению наших моряков”, - сказал ЮЩЕНКО.
Он дал ряд поручений для обеспечения возвращения моряков на Родину.
„В ближайшее время украинским самолетом они будут доставлены в Украину”, - отметил глава государства.
Состояние здоровья моряков - удовлетворительное, сообщил на брифинге председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.
После получения денежных средств пираты покинули судно. Оно взято под охрану португальским фрегатом из состава коалиционных сил НАТО, которые принимают участие в антипиратской операции под кодовым названием "Океанский щит".
Выкуп доставлен на судно воздушным путем.
Сначала пираты требовали выкупы в сумме 10 млн. дол, позже - 6 млн. дол. Судовладелец предлагал сначала 850 тыс. дол., дальше - 1,6 млн. дол., и в результате в ходе переговоров согласовали сумму в размере 2,8 млн. дол.
Сейчас начались регламентные работы по возобновлению жизнедеятельности судна, обеспечению его топливом, питьевой водой, продуктами питания, медикаментами.