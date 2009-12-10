Сотня крымчан требовала от Украины соблюдения прав человека

Соблюдения Украиной декларации прав человека требовали в четверг участники митинга в Симферополе.

На главной площади города собралось более 100 активистов крымскотатарского меджлиса и Народного руха Украины.

«Мы, участники митинга, заявляем о решимости и в дальнейшем приложить все свои усилия для безусловного соблюдения украинским государством Всеобщей декларации прав человека в полном объеме и по отношению ко всем гражданам без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Мы последовательно выступаем против возрождения тоталитарных режимов и увековечивания памяти их преступных руководителей», - говорится в резолюции акции.

Ее участники держали в руках флаги крымскотатарского народа и Украины, выступали под транспарантами «Только вместе добьемся соблюдения прав человека», «Без восстановления прав крымскотатарского народа невозможно становление демократии в Украине».

Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека. В 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Тема Дня прав человека в 2009 году - «недискриминация».