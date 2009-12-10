Кто построит корветы для Украины

Конкурсная комиссия Министерства обороны Украины определила государственную акционерную холдинговую компанию “Черноморский судостроительный завод” исполнителем заказа на строительство новейших украинских кораблей класса “корвет”.

К участию в конкурсе были приглашены пять предприятий, сообщила пресс-служба Минобороны.

Экспертная группа, в состав которой вошли представители Минобороны, командования Военно-морских сил Украины и казенного предприятия “Опытно-проектный центр кораблестроения” – главной проектной организации страны в сфере военного кораблестроения, – рассмотрела представленные конкурсные предложения.

Комиссия выбрала победителем компанию “Черноморский судостроительный завод” (Николаев).

Государственная программа строительства корабля класса “корвет” для ВМС является одной из приоритетных в процессе развития Вооруженных сил Украины, повышения обороноспособности государства.

Завершены проектные работы. По оценкам Министерства обороны, потребность ВМС Украины в корветах составляет 8-12 единиц, в зависимости от уровня финансирования этой программы.