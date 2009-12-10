Украину обязали выплатить 7 тысяч евро белорусскому оппозиционеру

Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял решение по делу ”Коктиш против Украины”, констатировал нарушение государством ст. 3 (запрещение нечеловеческого или унизительного поведения), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и ст. 13 (право на эффективные средства судебной защиты) Европейской конвенции по правам человека.

Как проинформировали в пресс-службе Европейского суда, заявитель - белорус Игорь КОКТЫШ - сейчас содержится в Симферопольском следственном изоляторе №15.

В Беларуси КОКТЫШ был одним из лидеров молодежного неформального движения. В декабре 2001 года белорусские власти возбудили в отношении него уголовное дело по обвинению в убийстве и ограблении, но суды двух инстанций не нашли достаточно доказательств и освободили его из-под стражи. После этого КОКТЫШ, боясь дальнейших преследований, в июне 2002 года переехал в Украину, женился и поселился в Житомире. Впрочем, статуса беженца украинская сторона ему не предоставила.

Как рассказала УНИАН жена КОКТЫША Ирина ТЮТЮННИК, в Украине ее муж ни от кого не прятался, а официально зарегистрировался в Житомирской паспортной службе. С женой КОКТЫШ создал группу ”Эндорфины”, пел и играл на гитаре. Со временем группа записала альбом ”Препарат SEXИН”, стала заключать договоры с музыкальными компаниями, наняла продюсера. КОКТЫШ работал в житомирских телерадиокомпаниях.

В то же время, когда КОКТЫШ на последних президентских выборах в Беларуси открыто поддержал оппозиционного кандидата Александра МИЛИНКЕВИЧА, уголовное дело было возобновлено Верховным судом Беларуси. Как выяснилось позже, КОКТЫШ разыскивался с 2002 года тамошними стражами порядка и был задержан в Севастополе 27 июня 2006 года группой неизвестных лиц в гражданском, после чего заключен в СИЗО в ожидании экстрадиции. Задержанный жаловался на плохие условия содержания в следственном изоляторе.

КОКТЫШ обратился в Европейский суд по правам человека, прося не допустить его экстрадиции в Беларусь, в которой единственной из стран Европы осталось смертное наказание, а также обязать Украину освободить его из СИЗО.

В июле 2007 года прокуратура Беларуси предоставила заверение, что в случае экстрадиции к КОКТЫШУ не будет применяться наказание в виде смертной казни, пыток или дискриминации и что ему будет гарантировано право на справедливый суд и - в случае необходимости - будет оказана медицинская помощь.

В октябре 2007 года Европейский суд по правам человека запретил государству Украина осуществлять экстрадицию КОКТЫША в Беларусь. Как отметила представитель КОКТЫША в Европейском суде по правам человека Айгуль МУКАНОВА, в соответствии с международными нормами, страна, в которой запрещено смертное наказание, не имеет права экстрадировать человека в страну, где такое наказание существует. Кроме того, по словам МУКАНОВОЙ, в Украине нет законодательных норм, которые бы позволяли держать под стражей человека, ожидающего экстрадиции. Однако в мае 2008 года севастопольский суд запретил освобождать КОКТЫША из СИЗО.

В своем сегодняшнем решении Европейский суд по правам человека указал на нарушение государством Украина в отношении КОКТЫША сразу нескольких статей Европейской конвенции по правам человека, обязав страну выплатить ему 7 тыс. евро компенсации.