Пассажиров троллейбусов будут считать по-новому

Крымское республиканское предприятие «Крымтроллейбус» собирается в ближайшее время внедрить систему, обеспечивающую достоверность подсчета перевозимых пассажиров.

Сейчас пассажиров считают статистическим методом, потенциальные инвесторы считают такой подход неправильным.

«У нас 32 категории льготников, которые за проезд не платят, поэтому реально подсчитать количество перевозимых предприятием пассажиров невозможно. Есть статические коэффициенты, которые рассчитывают, какое соотношение между платными категориями пассажиров и льготными. По этим коэффициентам мы до сих пор считали», - сказал генеральный директор предприятия Юрий КОСМАЧЕВСКИЙ в четверг на пресс-конференции в Симферополе.

В тестовом режиме две новые системы подсчета запустят на нескольких троллейбусах в Симферополе с января 2010 года. «Одна - бесконтактная система, специальная инфракрасная шторка будет подсчитывать количество входящих и выходящих. Вторая система - турникетная», - сказал КОСМАЧЕВСКИЙ.

После испытания, ориентировочно, в начале весны предприятие примет решение, какую из двух систем использовать.

Инфракрасная система для одного троллейбуса стоит в 8,5 тыс. грн, турникет - 10-11 тыс. грн.

У каждой системы есть преимущества и недостатки. «Бесконтактная система не создает видимых препятствий для пассажиров при посадке, но она обладает существенным недостатком - ее наличие предполагает необходимость одновременного наличия органов, которые будут осуществлять контроль оплаты. Турникетная система обеспечивает возможность бескондукторного обслуживания перевозок, но при этом она создает механические препятствия на входе», - уточнил КОСМАЧЕВСКИЙ.

До середины 2010 года планируется перевести на новую систему учета симферопольский электротранспорт. «Достоверная статика позволит вести предметные переговоры с инвесторами, которые уже высказали желание вкладывать средства на условии лизинговых схем, на условиях совместной сборки, на условиях совместного производства в радикальное перевооружение нашего подвижного состава и контактной сети», - сказал гендиректор «Крымтроллебуса».

В настоящее время, по его словам, заключены предварительные соглашения с компаниями «Шкода», «Белкоммунмаш», «Богдан». С двумя производителями троллейбусов - «Тролза» и ЛАЗ - ведутся предварительные переговоры.