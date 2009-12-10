Российские контрразведчики покинули Крым - СМИ

Сотрудники федеральной службы безопасности, работающие на Черноморском флоте Российской Федерации, покинули территорию Украины.

Из Севастополя выехали все сотрудники российской контрразведки, кроме двух, которые в данный момент находятся за границей, неся службу на кораблях ЧФ РФ.

По данным Ъ, российская сторона просила не предавать огласке факт выезда сотрудников ФСБ РФ. "И позиция председателя СБУ – выполнить это обещание", – рассказал собеседник Ъ.

Ряд СМИ, начиная с 1 декабря со ссылкой на источник в российских силовых структурах, сообщал о том, что офицеры ФСБ покидают территорию Украины. Однако к тому времени Севастополь покинуло лишь командование особого отдела, а оперуполномоченные заканчивали "закрывать документацию". По предварительной информации, офицеры ФСБ, проходившие службу в Севастополе, будут переведены в Новороссийск.

Напомним, что 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью, должны будут покинуть территорию Украины, глава СБУ Валентин Наливайченко заявил еще летом. Они находились в Украине в соответствии с отдельным пунктом договора о базировании ЧФ РФ и обеспечивали безопасность российских моряков. Теперь эта функция будет возложена на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.

Коммерсант-Украина