Почти 2 кг ртути нашли в Керчи

Около одного килограмма 850 граммов жидкости, похожей на ртуть, обнаружили в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Во второй половине дня среды к спасателям поступило сообщение о том, что по улице Кирова найдено неизвестное вещество.

Похожая на ртуть жидкость находилась в резиновой груше на балконе, сказано в сообщении.

Спасатели взяли вещество на временное хранение.