Почти 2 кг ртути нашли в Керчи
09:34, 10 декабря 2009Крым
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В груше на балконе
Около одного килограмма 850 граммов жидкости, похожей на ртуть, обнаружили в Керчи, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Во второй половине дня среды к спасателям поступило сообщение о том, что по улице Кирова найдено неизвестное вещество.
Похожая на ртуть жидкость находилась в резиновой груше на балконе, сказано в сообщении.
Спасатели взяли вещество на временное хранение.
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