Командирские полеты стартовали в Крыму

Командирские полеты экипажей авиационных военных частей проходят в рамках сборов, организованных на базе дислоцированной в Крыму бригады тактической авиации “Юг”, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В связи с ограниченным количеством авиакеросина и автомобильного горючего командир воздушного командования "Юг" принял решение о проведении общих командирских полетов методом сборов на базе бригады тактической авиации на аэродроме Бельбек", - говорится в пресс-релизе.

8 декабря прошли методические занятия, проанализированы инциденты во время полетов в сложных метеоусловиях.

Практическое выполнение полетов по схеме "день-ночь" планируется на 10 декабря.

Это первые полеты, которые организованы в воздушном объединении в новом военном учебном году, стартовавшем 1 декабря.