Дети обсудят в «Артеке» три проблемы мира

Представители 32 посольств готовы содействовать проведению первой Генеральной ассамблеи Всемирной детской лиги наций, которая запланирована на июль 2010 года в детском центре "Артек" в Крыму, сообщает пресс-служба лагеря.

"На обсуждение первой Генассамблеи вынесены три проблемы современного мира: экологическая безопасность планеты, равенство прав детей во всем мире, поиск комфортных решений проживания для человека в городах будущего", - говорится в пресс-релизе.

В 2009 году дети из 50 стран мира - участники фестиваля "Изменим мир к лучшему" - создали Всемирную детскую лигу наций со штаб-квартирой в "Артеке".

"Всемирная детская лига наций - один из крупнейших международных институтов, имеющий все перспективы для влияния на принятие решений в планетарном масштабе", - отметил гендиректор "Артека" Борис НОВОЖИЛОВ.